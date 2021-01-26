Родительский комитет предложил пересмотреть правила закупки услуг питания в школах

По указанию главы Генеральной прокуратуры РФ Игоря Краснова, ведомство начало массовую проверку российских школ и детских садов из-за участившихся случаев отравления детей. Несмотря на дополнительные 59 млрд рублей, выделенные на школьное питание в новом бюджете, 2021 год начался с отравлений детей в школах по всей стране. Так, учащиеся двух школ в Красноармейске Московской области 19 и 20 января обратились в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие – всего 91 человек. После массовое отравление школьников было зафиксировано в Электростали. А до этого, в Дагестане 239 детей отравилось водой. В то же время с сентября 2020 года школы и детсады обязаны организовывать бесплатное горячее питание.

Сопредседатель Национального родительского комитета, директор Института Здоровья Юрий Оболонский призвал на пресс-конференции НСН изменить закон о госзакупках 44-ФЗ.

«44-ФЗ нацелен на то, чтобы сделать госзакупки на питание чем дешевле, тем лучше. Для меня как родителя это странно. Как его можно применять к питанию детей? Мы будем покупать самые худшие на рынке услуги», - рассказал он.

Депутат совета депутатов городского округа Красноармейск, член комиссии по имуществу, предпринимательству, общественному питанию и торговле Андрей Андреев добавил в ходе пресс-конференции НСН, что эта закупка проводилась силами областного департамента по конкурентной политике и призвал вернуться к практике, когда директора школ сами заключали договора на питание детей в рамках 223-ФЗ, также регулирующего госзакупки.

