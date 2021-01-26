Названо число отравившихся в школах подмосковного Красноармейска детей

По указанию главы Генеральной прокуратуры РФ Игоря Краснова, ведомство начало массовую проверку российских школ и детских садов из-за участившихся случаев отравления детей. Несмотря на дополнительные 59 млрд рублей, выделенные на школьное питание в новом бюджете, 2021 год начался с отравлений детей в школах по всей стране. Так, учащиеся двух школ в Красноармейске Московской области 19 и 20 января обратились в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие – всего 91 человек. После массовое отравление школьников было зафиксировано в Электростали. А до этого, в Дагестане 239 детей отравилось водой. В то же время с сентября 2020 года школы и детсады обязаны организовывать бесплатное горячее питание.

Депутат совета депутатов городского округа Красноармейск, член комиссии по имуществу, предпринимательству, общественному питанию и торговле Андрей Андреев рассказал на пресс-конференции НСН, как произошло отравление детей в школах подмосковного Красноармейска.

«В прошлый понедельник порядка 40 детей после школ почувствовали у себя симптомы какого-то отравления. На следующий день число заболевших выросло до 100. Тогда во вторник администрация городского округа закрыла пищеблоки в школах. При этом во вторник в школы пришли 10% от всех учеников. Сейчас в состоянии отравления находится 150 детей, часть из них чувствуют себя хорошо», - рассказал он.

По его словам, СК РФ завел уголовное дело, оно сложное, первые итоги расследования можно ждать не раньше чем через неделю, отметил он.

