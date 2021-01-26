Родительский комитет обвинил администрацию подмосковного Красноармейска в халатности

По указанию главы Генеральной прокуратуры РФ Игоря Краснова, ведомство начало массовую проверку российских школ и детских садов из-за участившихся случаев отравления детей. Несмотря на дополнительные 59 млрд рублей, выделенные на школьное питание в новом бюджете, 2021 год начался с отравлений детей в школах по всей стране. Так, учащиеся двух школ в Красноармейске Московской области 19 и 20 января обратились в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие – всего 91 человек. После массовое отравление школьников было зафиксировано в Электростали. А до этого, в Дагестане 239 детей отравилось водой. В то же время с сентября 2020 года школы и детсады обязаны организовывать бесплатное горячее питание.

Сопредседатель Национального родительского комитета, директор Института Здоровья Юрий Оболонский обвинил на пресс-конференции НСН администрацию подмосковного Красноармейска в халатности.

«К сожалению, администрация Красноармейска, как ни парадоксально, только ко вторнику начала предпринимать активные действия. Я не понимаю, почему так хладнокровно и бездейственно развивались события. Ведь можно было не дать ей распространиться. Всем было понятно, что виной был пищеблок двух школах №3 и №4», - рассказал он.

При этом Роспотребнадзор долго не оглашал итоги анализов. Потом они сказали, что это норовирус и пояснили, что болезнь после отравления продлится 28 дней, добавил Оболонский.

«Но для меня было удивительным их предложение, чтобы все дети через несколько дней пришли к терапевту и выписывались. На фоне коронавируса, который у нас буйствует, ослабленных детей после норовируса заставляют идти в поликлинику, где и так есть дети с другими заболеваниями – это безответственно!», - возмутился он.

Оболонский раскритиковал действия главы Красноармейска Александра Федорова, который не извинился перед жителями за этот инцидент и не контролировал действия подрядчика, снабжавшего школы питанием.

«Он подписал трудовое соглашение с городом, он отвечает за все сферы жизнедеятельности города, за наших детей в школах… Они считают, что виновен кто-то другой, но только не администрация!», - говорит он.

Депутат совета депутатов городского округа Красноармейск, член комиссии по имуществу, предпринимательству, общественному питанию и торговле Андрей Андреев рассказал на пресс-конференции НСН, как произошло отравление детей в школах подмосковного Красноармейска.



