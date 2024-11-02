5.11.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Недоступная ипотека: Что ждет рынок недвижимости после повышения ключевой ставки?»

Центробанк поднял ключевую ставку до 21% годовых. Это даже выше, чем в феврале 2022 года, когда она была на уровне 20%. Средневзвешенная ставка ипотечного кредита в России составляет 25,4%. На сегодняшний день ставки по ипотеке действительно можно назвать запредельными.

По данным аналитиков, чтобы оплачивать ипотечный кредит по текущим рыночным ставкам за однокомнатную квартиру в новостройке в крупных российских городах, необходим ежемесячный доход от 111,3 тысячи до 346,4 тысячи рублей.

В начале этого года российский рынок недвижимости уже столкнулся с серьезным спадом. Покупательская активность снизилась на 10-20%, а средние цены на жилье упали примерно на 10%. Эксперты прогнозируют, что к Новому году цены могут упасть еще на 50%.

Как рынок недвижимости уже отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ?

Что произойдет с ценами на покупку жилья до конца 2024 года?

Какова ситуация со спросом на новостройки и на вторичное жилье?

Какова сегодня ситуация с ипотечным кредитованием?

Как изменился рынок аренды жилья?

Участники пресс-конференции:

Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев;

Эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



