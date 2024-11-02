5.11.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Недоступная ипотека: Что ждет рынок недвижимости после повышения ключевой ставки?»
Центробанк поднял ключевую ставку до 21% годовых. Это даже выше, чем в феврале 2022 года, когда она была на уровне 20%. Средневзвешенная ставка ипотечного кредита в России составляет 25,4%. На сегодняшний день ставки по ипотеке действительно можно назвать запредельными.
По данным аналитиков, чтобы оплачивать ипотечный кредит по текущим рыночным ставкам за однокомнатную квартиру в новостройке в крупных российских городах, необходим ежемесячный доход от 111,3 тысячи до 346,4 тысячи рублей.
В начале этого года российский рынок недвижимости уже столкнулся с серьезным спадом. Покупательская активность снизилась на 10-20%, а средние цены на жилье упали примерно на 10%. Эксперты прогнозируют, что к Новому году цены могут упасть еще на 50%.
- Как рынок недвижимости уже отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ?
- Что произойдет с ценами на покупку жилья до конца 2024 года?
- Какова ситуация со спросом на новостройки и на вторичное жилье?
- Какова сегодня ситуация с ипотечным кредитованием?
- Как изменился рынок аренды жилья?
Участники пресс-конференции:
- Вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев;
- Эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8