«Вторичка дешевеет»: Гильдия риэлторов назвала выгодные предложения на рынке недвижимости
Если россияне готовы купить квартиру на «вторичке» с помощью семейной ипотеки или за наличные деньги, то для таких покупателей могут появиться особые предложения от застройщиков, сказал НСН Константин Апрелев.
Вторичный рынок недвижимости хорош для тех россиян, у которых есть льготная семейная ипотека, либо большая сумма денег, которой хватит на половину стоимости жилья, сказал в пресс-центре НСН основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
«На вторичном рынке мы видим однозначное снижение цен. Это хороший повод для тех покупателей, кто выходит на сделку либо с семейной ипотекой, либо с большим объемом денежных средств, которым придется брать ипотечных средств меньше 50-70% от стоимости квартиры. Для таких людей могут появиться определенные особые условия, это нужно обсуждать с застройщиком. Отличие логики поведения первичного и вторичного рынков в том, что первичный - более профессиональный рынок, так как на нем застройщики не могут прожить без финансирования. Для людей, которые все-таки сохраняют свою приверженность рынку новостроек, есть много хороших новостей. Перед покупкой надо посмотреть то, что продается от этого застройщика рядом. Зачастую оно дешевле. Для вторичного рынка нет какого-то устойчивого ожидания того, что цены как-то резко понизятся. Они снижаются, безусловно, но не критично», - сказал собеседник НСН.
Ранее Апрелев рассказал «Радиоточке НСН», что загородный дом – самый привлекательный вариант жилья для большинства россиян, он способствует повышению демографии.
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