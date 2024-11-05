В ЦИАН рассказали, когда цены на жилье в России начнут снижаться
На «вторичке» наблюдается снижение спроса, однако оно не такое резкое, чтобы вызвать снижение цен на жилье, сказала НСН Елена Лапшина.
Цены на недвижимость в Росси снизятся только тогда, когда фактический спрос рухнет на долгое время, сказала в пресс-центре НСН эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.
«Сильное снижение цен может начаться лишь в случае падения фактического спроса на протяжении длительного времени. Пока что мы такого сценария не видим. На вторичном рынке наблюдается снижение спроса, однако оно не критично. На первичном рынке резкого падения нет, поскольку есть различные стимулирующие меры. Пока что спрос резко не падают, соответственно, цены падать тоже не могут. До конца года есть признаки активизации ипотеки. В ноябре-декабре спрос традиционно растет, так что число сделок тоже будет увеличиваться. Соответственно, и цены снижаться не будут», - сказала собеседница НСН.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила «Радиоточке НСН», что несмотря на высокую кредитную ставку, россияне продолжают активно брать кредиты, как по семейной, так и по льготной ипотеке, так как у них работает «индекс страха».
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