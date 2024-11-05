«Снижение на 40%»: В ЦИАН опровергли падение спроса на ипотеку в 2-3 раза

Падения спроса на ипотеку составило 40%, однако рынок недвижимости уже адаптировался к новым условиям, сказала в пресс-центре НСН Елена Лапшина.

Рынок недвижимости адаптировался к новым условиям, спрос на покупку недвижимости в ипотеку восстанавливается, сказала в пресс-центре НСН эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.

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«Рынок сейчас не такой активный, как в 2023 году. Это вполне логично. Однако падения спроса на ипотеку в несколько раз, как прогнозировали эксперты, не было. Если сравнивать с фоновыми показателями 2024 года, то падение спроса составляет около 40%. При этом, мы видим, что в сентябре-октябре спрос потихоньку восстанавливается. Например, по итогам сентября мы видим рост продаж жилья в ипотеку в городах-миллионниках на 9% относительно августа, в Москве и Санкт-Петербурге - на 25%. Рынок постепенно адаптировался к новым условиям», - сказала собеседница НСН.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила «Радиоточке НСН», что несмотря на высокую кредитную ставку, россияне продолжают активно брать кредиты, как по семейной, так и по льготной ипотеке, так как у них работает «индекс страха».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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