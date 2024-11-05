«Снижение на 40%»: В ЦИАН опровергли падение спроса на ипотеку в 2-3 раза
Падения спроса на ипотеку составило 40%, однако рынок недвижимости уже адаптировался к новым условиям, сказала в пресс-центре НСН Елена Лапшина.
Рынок недвижимости адаптировался к новым условиям, спрос на покупку недвижимости в ипотеку восстанавливается, сказала в пресс-центре НСН эксперт Циан.Аналитика Елена Лапшина.
«Рынок сейчас не такой активный, как в 2023 году. Это вполне логично. Однако падения спроса на ипотеку в несколько раз, как прогнозировали эксперты, не было. Если сравнивать с фоновыми показателями 2024 года, то падение спроса составляет около 40%. При этом, мы видим, что в сентябре-октябре спрос потихоньку восстанавливается. Например, по итогам сентября мы видим рост продаж жилья в ипотеку в городах-миллионниках на 9% относительно августа, в Москве и Санкт-Петербурге - на 25%. Рынок постепенно адаптировался к новым условиям», - сказала собеседница НСН.
Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила «Радиоточке НСН», что несмотря на высокую кредитную ставку, россияне продолжают активно брать кредиты, как по семейной, так и по льготной ипотеке, так как у них работает «индекс страха».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Житель Перми предстанет перед судом за кражу 4,5 млн рублей из банкоматов
- Турция списала Киргизии внешний долг на $62 млн
- Песков заявил, что выборы в Молдавии не были честными и демократическими
- Минобороны РФ заявило об отражении за сутки 19 контратак ВСУ в зоне СВО
- СМИ: Тревогу объявили в столичном аэропорту Шереметьево
- На границе России и Казахстана скопилось около 280 фур
- Бывший мэр Сургута задержан по делу о коммерческом подкупе
- Женщина пострадала при атаке ВСУ по городу Шебекино
- Мосгорсуд признал законным приговор гражданину США и РФ Вудлэнду за наркотики
- «Классику лучше не трогать»: Дочь Тихонова оценила идею «воскресить» Штирлица с ИИ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru