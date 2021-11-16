18.11.2021 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Нас не догонят». Трибьют t.A.T.u. «200 по встречной»

В честь двадцатилетней годовщины выхода дебютного альбома группы t.A.T.u «200 по встречной», ставшего настоящей музыкальной сенсацией, 20 ноября в Music Media Dome состоится трибьют-шоу. Организаторы готовят масштабное зрелище: горящая карусель, тот самый бензовоз из клипа “Нас не догонят”, симфонический оркестр - и это только часть перфоманса. На сцену выйдут более 20 артистов с номерами, которые специально разрабатываются для проекта. Manizha, Монеточка, Дмитрий Маликов, Вера Брежнева, Даня Милохин и многие другие.

В преддверии трибьют-шоу, в пресс-центре НСН, организаторы впервые расскажут о том, как проходила запись альбома, о том, каким будет предстоящее шоу, и ответят на все интересующие вопросы журналистов.

Участники пресс-конференции:

Продюсер, автор песен и один из продюсеров группы Тату Елена Кипер;

Режиссер и организатор трибьют-шоу "200 по встречной", сео компании Lookport Алексей Волк;

Продюсер трибьют-шоу "200 по встречной" Татьяна Журавская;

Певица, участница трибьют-шоу "200 по встречной." Favlav;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Доступ к онлайн-трансляции – только при соблюдении условий аккредитации. Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

