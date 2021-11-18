Певица Favlav отказалась слушать песню группы «Тату» в своем исполнении

Певица, участница трибьют-шоу «200 по встречной» Favlav рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что песня «Обезьянка-ноль» группы t.A.T.u. близка ей по духу и во многом перекликается с тяжелыми событиями из ее жизни.

«У меня есть свой проект, и наши песни очень заходят фанатам "Тату". Я решила, что это мой шанс, когда Леша (режиссер и организатор трибьют-шоу "200 по встречной" Алексей Волк) мне предложил исполнить песню "Обезьянка-ноль". Это песня про психологическое насилие, про токсичные отношения. Там есть классная строчка "честных психов можно не лечить", она шикарно описывает всю суть этого трека. В этой песне мы решили уйти в философскую лирику. Поэтому это самый спокойный трек, атмосферный. Я его прочувствовала на себе, у меня тоже были неприятные истории в жизни, поэтому это отчасти моя исповедь, это серьезная работа. Она вызывает у меня бурю эмоций, я сама ее не могу слушать», - призналась исполнительница.

Ранее автор песен и одна из продюсеров группы t.A.T.u Елена Кипер заявила «Радиоточке НСН», что солистки группы Юлия Волкова и Елена Катина не поддержали идею выпуска трибьюта в честь двадцатилетней годовщины выхода дебютного альбома группы «200 по встречной».

