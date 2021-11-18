«Сделал для детей»: Продюсер «Тату» объяснила, почему «Нас не догонит» спел Милохин
18 ноября 202114:59
Любовь Дурынина
Автор песен и одна из продюсеров группы t.A.T.u Елена Кипер заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что блогер Даня Милохин способен передать месседж песни «Нас не догонят» новому поколению фанатов группы.
«По Милохину я могу рассказать историю, как все сложилось: еще до решения по трибьюту мы начали переговоры с Милохиным, он и его менеджеры выросли на этих песнях. Они решили подать этот месседж с позывными нового поколения. Для меня тик-ток блогеры - не совсем певцы, но это лидеры мнения для детской аудитории. Песня стала неким гимном. "На растерзание" свою песню никто не отдаст! Мы внедрялись в песню, работали с артистами. Может, месседж песни в его исполнении чуть легче, чем был изначально, но поколение Z, "зумеры" так воспринимают. Мне очень хочется, чтобы у нового поколения всё было полегче, я за облегчение этих тяжелых, драматических эмоций», - отметила Кипер.
Ранее певица, участница трибьют-шоу «200 по встречной» Favlav рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что песня «Обезьянка-ноль» группы t.A.T.u. близка ей по духу и во многом перекликается с тяжелыми событиями из ее жизни.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru