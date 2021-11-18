«Без скандалов не обошлось»: Солистки «Тату» не поддержали идею трибьюта «200 по встречной»

Автор песен и одна из продюсеров группы t.A.T.u Елена Кипер заявила «Радиоточке НСН», что солистки группы Юлия Волкова и Елена Катина не поддержали идею выпуска трибьюта в честь двадцатилетней годовщины выхода дебютного альбома группы «200 по встречной».

«Идея зародилась еще два года назад. У меня болел партнер, мне хотелось его поддержать. Мы тогда приступили к действиям, провели видеопереговоры с Первым каналом, тогда еще с «Красным квадратом», но ни о чем не договорились. Меня, к сожалению, не сильно поддержали и тогда солистки группы, и было достаточно сложно представить себе, как хотя бы начало создания этого трибьюта возможно сделать без скандалов. Без скандалов не обошлось», - отметила продюсер.

В июле этого года представители группы «Тату» (t.A.T.u.) объявили незаконным трибьют-концерт, посвященный альбому «200 по встречной». Они указали это в заявлении ООО «Неформат» за подписью Юлии Волковой, Елены Катиной, Бориса Ренского и одного из основателей группы, продюсера Ивана Шаповалова-Поднебесного; текст документа был в распоряжении НСН.

