7.02.2020 состоится пресс-конференция, посвященная предстоящим изменениям в КоАПе и повышению штрафов
7.02.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Наказание за скорость: Зачем поднимают штрафы для автомобилистов?»
Минюст опубликовал дополнения в проект нового КоАП, направленные на ужесточение наказаний для нарушителей ПДД. В частности, предлагается увеличить штрафы за превышение скорости и даже ввести новые. Так, за превышение на 20-40 км/ч штраф возрастёт в 6 раз до трёх тысяч рублей, на 40-60 км/ч до четырёх тысяч рублей, а на 60 км/ч штраф составит пять тысяч рублей. Кроме того, срок привлечения к административной ответственности будет увеличен до одного года. В Государственной думе сообщили, что подобные изменения вызывают вопросы, так как статистики по увеличению числа штрафов нет. Минюст, в свою очередь, планирует также расширить список штрафов в новом КоАПе, которые можно будет оплатить со скидкой, до 60% от всего количества предусмотренных штрафов и в итоге из 1666 предусмотренных составов административных правонарушений скидка распространится более чем на тысячу.
- Какова статистика собираемости по штрафам за превышение скорости на сегодняшний день?
- Как много ДТП происходит по причине превышения скорости на дороге?
- Какой станет собираемость при увеличении штрафов согласно озвученным предложениям?
- На что будут потрачены дополнительные средства, полученные от увеличения сумм штрафов?
- Сколько штрафов оплачивается сегодня со скидкой, и какие можно будет также оплатить с принятием нового КоАПа?
- На что ещё повлияет новый КоАП и когда он будет принят?
Участники пресс-конференции:
- Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова;
- Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов;
- Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
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