7.02.2020 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Наказание за скорость: Зачем поднимают штрафы для автомобилистов?»

Минюст опубликовал дополнения в проект нового КоАП, направленные на ужесточение наказаний для нарушителей ПДД. В частности, предлагается увеличить штрафы за превышение скорости и даже ввести новые. Так, за превышение на 20-40 км/ч штраф возрастёт в 6 раз до трёх тысяч рублей, на 40-60 км/ч до четырёх тысяч рублей, а на 60 км/ч штраф составит пять тысяч рублей. Кроме того, срок привлечения к административной ответственности будет увеличен до одного года. В Государственной думе сообщили, что подобные изменения вызывают вопросы, так как статистики по увеличению числа штрафов нет. Минюст, в свою очередь, планирует также расширить список штрафов в новом КоАПе, которые можно будет оплатить со скидкой, до 60% от всего количества предусмотренных штрафов и в итоге из 1666 предусмотренных составов административных правонарушений скидка распространится более чем на тысячу.

Какова статистика собираемости по штрафам за превышение скорости на сегодняшний день?

Как много ДТП происходит по причине превышения скорости на дороге?

Какой станет собираемость при увеличении штрафов согласно озвученным предложениям?

На что будут потрачены дополнительные средства, полученные от увеличения сумм штрафов?

Сколько штрафов оплачивается сегодня со скидкой, и какие можно будет также оплатить с принятием нового КоАПа?

На что ещё повлияет новый КоАП и когда он будет принят?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова;

Заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов;

Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00



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