В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Наказание за скорость: Зачем поднимают штрафы для автомобилистов?»

Минюст опубликовaл дополнения в проект нового КоAП, нaпрaвленные нa ужесточение нaкaзaний для нaрушителей ПДД. В чaстности, предлaгaется увеличить штрaфы зa превышение скорости и ввести новые. Тaк, зa превышение нa 20-40 км/ч штрaф возрaстёт в 6 рaз до трёх тысяч рублей, нa 40-60 км/ч до четырёх тысяч рублей, a нa 60 км/ч штрaф состaвит пять тысяч рублей. Кроме того, срок привлечения к aдминистрaтивной ответственности будет увеличен до одного годa. В Госудaрственной думе сообщили, что подобные изменения вызывaют вопросы, тaк кaк стaтистики по увеличению числa штрaфов нет.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова заявила, что повышать штрафы нужно, так как нарушение правил дорожного движения приводит к смертельным исходам.

«Особую озабоченность у водителей вызывают увеличение штрафов за превышение скорости. Практически предлагается повысить штрафы в 6 раз. Мое личное мнение как автолюбителя и пешехода – я считаю, что повышение уместно. Все правила написаны кровью, особенно правила дорожного движения. Есть водители, имеющие большой опыт вождения, они не привлекались за нарушения. Нужно предупредить, что нарушение правил дорожного движения опасно для жизни», - добавила она.

Минюст планирует также расширить список штрафов в новом КоАПе, которые можно будет оплатить со скидкой, до 60% от всего количества предусмотренных штрафов и в итоге из 1666 предусмотренных составов административных правонарушений скидка распространится более чем на тысячу.

