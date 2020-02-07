Прилежных водителей предложили награждать фиолетовыми номерами

«Мое мнение такое – правильно выстроенная система мотивация - когда вы отмените все штрафы, люди будут ездить по правилам все равно. От человека нужно добиваться корректного поведения не запугивая его. Система мотивации должна состоять из нескольких аспектов. Во-первых, это пропаганда безопасного дорожного движения, нужна осознанность водителей. Они должны понять, почему они должны соблюдать правила. Нужно с детства обучать правильному соблюдению правил. На пропаганду должна накладываться позитивная мотивация. Этим отчасти пользуются страховые компании. Безопасно ездишь – получи скидку. Мотивация не обязательно должна быть материальной. Можно давать фиолетовые номера, например, тем, кто не нарушает. Или наклейку на стекло. Или портрет где-то публиковать. И все сразу скажут, какой молодец! И зауважают», - предположил он.

Ранее заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов заявил, что за частые нарушения правил нужно отбирать права, машины и сажать в тюрьму.

