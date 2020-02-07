Прилежных водителей предложили награждать фиолетовыми номерами
Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский в ходе пресс-конференции НСН предложил помимо штрафов вводить нематериальную систему поощрений для водителей, не нарушающих правила.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Наказание за скорость: Зачем поднимают штрафы для автомобилистов?»
Минюст опубликовал дополнения в проект нового КоАП, направленные на ужесточение наказаний для нарушителей ПДД. В частности, предлагается увеличить штрафы за превышение скорости и ввести новые. Так, за превышение на 20-40 км/ч штраф возрастёт в 6 раз до трёх тысяч рублей, на 40-60 км/ч до четырёх тысяч рублей, а на 60 км/ч штраф составит пять тысяч рублей.
Генеральный директор Академии водительского мастерства, автоспортсмен Александр Каминский предложил выдавать знаки отличия водителям, которые не нарушают правила дорожного движения.
«Мое мнение такое – правильно выстроенная система мотивация - когда вы отмените все штрафы, люди будут ездить по правилам все равно. От человека нужно добиваться корректного поведения не запугивая его. Система мотивации должна состоять из нескольких аспектов. Во-первых, это пропаганда безопасного дорожного движения, нужна осознанность водителей. Они должны понять, почему они должны соблюдать правила. Нужно с детства обучать правильному соблюдению правил. На пропаганду должна накладываться позитивная мотивация. Этим отчасти пользуются страховые компании. Безопасно ездишь – получи скидку. Мотивация не обязательно должна быть материальной. Можно давать фиолетовые номера, например, тем, кто не нарушает. Или наклейку на стекло. Или портрет где-то публиковать. И все сразу скажут, какой молодец! И зауважают», - предположил он.
Ранее заместитель руководителя дирекции фотовидеофиксации ГКУ ЦОДД Егор Чернов заявил, что за частые нарушения правил нужно отбирать права, машины и сажать в тюрьму.
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