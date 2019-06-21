Найден настоящий хозяин миллиардов экс-полковника Захарченко

21.06.2019 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Защита полковника Захарченко: Найден настоящий хозяин денег»

Защита бывшего полковника Дмитрия Захарченко, осуждённого на 13 лет колонии по делу о коррупции, и получившего штраф в размере почти 118 миллионов рублей, обжаловала приговор и просит оправдать его по всем пунктам обвинения. Не так давно, суд уже оправдал Захарченко по одному из трёх ключевых обвинений в коррупции и на этом защита останавливаться не собирается. Ещё когда это дело только получило своё развитие, в собственности семьи Дмитрия Захарченко, а также в его квартирах обнаружили имущество и валюту, сумма которых в рублёвом эквиваленте составляла 8,5 миллиардов рублей. Однако, в пресс-центре ИА «НСН» защита экс-полковника готова представить человека, который по их заявлению является владельцем этих денег.

В ходе пресс-конференции, сторона защиты Дмитрия Захарченко расскажет о происхождении денежных средств у семьи экс-полковника, ошибках следствия и генеральной прокуратуры.

Участники пресс-конференции:

Председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнёры», адвокат Александр Карабанов;

Правозащитник, представляющий интересы стороны защиты Дмитрия Захарченко Юрий Новиков;

Правозащитник, представляющий интересы стороны защиты Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко;

Правозащитник, представляющий интересы стороны защиты Дмитрия Захарченко Виктор Емельянов;

Правозащитник. представляющий интересы стороны защиты Дмитрия Захарченко Валерия Туникова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00



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