Адвокат рассказал, чьи деньги были найдены в машине у полковника-миллиардера Захарченко

Правозащитник, представляющий интересы стороны защиты осужденного на 13 лет колонии по делу о коррупции Дмитрия Захарченко, Виктор Емельянов во время пресс-конференции в НСН заявил, что ни к каким найденным деньгам экс-полковник отношения не имеет.

«У Дмитрия никаких денежных средств найдено не было, за исключением денег в автомобиле Acura, в котором он передвигался. На самом деле они принадлежат предпринимателю и являются оборотными средствами для закупки оборотного товара. В авто вместе доверенностью на Дмитрия была доверенность на этого предпринимателя. Никаких следов касания Дмитрия к этим деньгам найдено не было. Дмитрий их не касался и, следовательно, отношения к ним не имеет. Также, как к деньгам, найденным в разных квартирах его родственников», - заявил защитник.

Ранее защитники Дмитрия Захарченко показали видео, на котором родственник экс-сотрудника МВД Владимир Разгонов признается, что изъятые из квартиры деньги принадлежали ему.

