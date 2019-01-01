Называющий себя владельцем миллиардов Захарченко опубликовал видео
Мужчина, который называет себя настоящим владельцем денежных средств, обнаруженных у экс-полковника Захарченко, передал НСН видеообращение.
Защита бывшего полковника Дмитрия Захарченко, осуждённого на 13 лет колонии по делу о коррупции, и получившего штраф в размере почти 118 миллионов рублей, обжаловала приговор и просит оправдать его по всем пунктам обвинения. Защита экс-полковника в ходе пресс-конференции в НСН заявила, что настоящий владелец миллиардов Захарченко – Владимир Разгонов. Сам мужчина сообщил об этом в видеоролике, который оказался в распоряжении НСН.
«Я – собственник денежных средств в сумме 124 млн 84 тысяч 273 долларов, а также 1 млн 271 тысяча 220 евро, 342 млн 285 тысяч рублей. 8 сентября 2016 года СК РФ без поверки к причастности к преступлениям, без каких-либо законных оснований вынес из квартиры моей жены. Через год, 1 сентября 2017 года СК признал, что эти денежные средства никакого отношения к этому преступлению не имеют, однако, под давлением Генпрокуратуры, без законных на то оснований, вместо того, чтобы вернуть денежные средства Никулинский суд города Москвы принял решение обратить их в доход государства. Только вот решение исполнить не получилось, так как часть денег были украдены», - сказал Разгонов.
По словам Разгонова, он пытался вернуть эти деньги через российский суд, затем обратился в Европейский суд по правам человека.
Пресс-конференцию представителей Разгонова и защитников Дмитрия Захарченко смотрите на сайте НСН.
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