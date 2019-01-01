Называющий себя владельцем миллиардов Захарченко опубликовал видео

«Я – собственник денежных средств в сумме 124 млн 84 тысяч 273 долларов, а также 1 млн 271 тысяча 220 евро, 342 млн 285 тысяч рублей. 8 сентября 2016 года СК РФ без поверки к причастности к преступлениям, без каких-либо законных оснований вынес из квартиры моей жены. Через год, 1 сентября 2017 года СК признал, что эти денежные средства никакого отношения к этому преступлению не имеют, однако, под давлением Генпрокуратуры, без законных на то оснований, вместо того, чтобы вернуть денежные средства Никулинский суд города Москвы принял решение обратить их в доход государства. Только вот решение исполнить не получилось, так как часть денег были украдены», - сказал Разгонов.

По словам Разгонова, он пытался вернуть эти деньги через российский суд, затем обратился в Европейский суд по правам человека.

Пресс-конференцию представителей Разгонова и защитников Дмитрия Захарченко смотрите на сайте НСН.

