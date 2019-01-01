Адвокат: Захарченко пытался вернуть миллиарды в бюджет!

Защита бывшего полковника Дмитрия Захарченко, осуждённого на 13 лет колонии по делу о коррупции, добивается снятия с него всех обвинений. Во время пресс-конференции в НСН правозащитник, представляющий интересы стороны защиты Захарченко, Александр Горбатенко заявил, что осужденный полковник работал над тем, как вернуть в бюджет 2 млрд рублей и привлечь преступников к ответственности.

«Это дело о наказании человека, который пытался вернуть в бюджет государства 2 млрд рублей и привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении этого преступления. Соответственно, это дело по расправу над ним (Захарченко - НСН). У нас есть доказательство этого. Суд нас не услышал», - заявил Горбатенко.

Ранее защитники Дмитрия Захарченко рассказали, кто настоящий владелец его миллиардов.

