31.03.2021 состоится круглый стол, посвященный экологической ситуации в г. Москве
31.03.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН круглый стол на тему: «Москва 2030: мёртвый город без зелени?»
Уже второй год по официальным данным в Москве отмечается существенная убыль зелёных насаждений, которых вырубается больше, чем высаживается. А по неофициальным данным некоторых экспертов это процесс длится минимум три года. От граждан то и дело поступают жалобы о фактах вырубки здоровых деревьев под видом удаления сухостоя. Да и сухостойные деревья в городе никто не компенсирует, а во время бесчисленных дорожных работ то и дело «смертельно» повреждаются корни и кроны высаженных деревьев. Экоактивисты называют ситуацию катастрофической и утверждают, что Москва стоит «на краю пропасти» за которым находится точка невозврата зелёного наполнения столицы.
В ходе пресс-конференции её участники расскажут подробнее о сложившейся в столице проблеме и представят способы её решения.
Участники пресс-конференции:
- Морозова Галина Васильевна - Московский эколог, руководитель «Московского городского общества защиты природы»;
- Туманов Андрей Владимирович - российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель. Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов»;
- Гусенков Алексей Иванович - Председатель Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»;
- Самойлов Борис Леонтьевич - кандидат биологических наук, биоценолог-урбанист. Главный редактор «Красной книги города Москвы»;
- Яндиев Магомед Исаевич - Депутат Московской городской Думы
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
8 (915) 023 10 49
- Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)
- Использование текстовых, аудио- и видеоматериалов опубликованных на сайте NSN.fm или на официальных страницах информационного агентства "Национальная Служба Новостей"в социальных сетях, платформах и сервисах, допускается только с обязательным указанием первоисточника - ИА НСН, а также с гиперссылкой на сайт NSN.fm, как источник информации.