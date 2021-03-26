31.03.2021 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН круглый стол на тему: «Москва 2030: мёртвый город без зелени?»

Уже второй год по официальным данным в Москве отмечается существенная убыль зелёных насаждений, которых вырубается больше, чем высаживается. А по неофициальным данным некоторых экспертов это процесс длится минимум три года. От граждан то и дело поступают жалобы о фактах вырубки здоровых деревьев под видом удаления сухостоя. Да и сухостойные деревья в городе никто не компенсирует, а во время бесчисленных дорожных работ то и дело «смертельно» повреждаются корни и кроны высаженных деревьев. Экоактивисты называют ситуацию катастрофической и утверждают, что Москва стоит «на краю пропасти» за которым находится точка невозврата зелёного наполнения столицы.

В ходе пресс-конференции её участники расскажут подробнее о сложившейся в столице проблеме и представят способы её решения.

Участники пресс-конференции:

Морозова Галина Васильевна - Московский эколог, руководитель «Московского городского общества защиты природы»;

Московский эколог, руководитель «Московского городского общества защиты природы»; Туманов Андрей Владимирович - российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель. Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов»;

российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель. Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов»; Гусенков Алексей Иванович - Председатель Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»;

Председатель Политической партии «Российская экологическая партия «Зелёные»; Самойлов Борис Леонтьевич - кандидат биологических наук, биоценолог-урбанист. Главный редактор «Красной книги города Москвы»;

кандидат биологических наук, биоценолог-урбанист. Главный редактор «Красной книги города Москвы»; Яндиев Магомед Исаевич - Депутат Московской городской Думы

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

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