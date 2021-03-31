В Москве стало меньше на 200 тысяч деревьев

В то же самое время нужно говорить об озелененных территориях – места, где деревья могут расти. Там тоже негативная тенденция. Эти площади решительно сокращаются. Москомархитектура не дает ответа на вопрос – что происходит с количеством озелененных территорий в Москве», - заявил он.

Экоактивисты называют ситуацию катастрофической и утверждают, что Москва стоит «на краю пропасти», за которым находится точка невозврата зеленого наполнения столицы.

