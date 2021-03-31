В Москве стало меньше на 200 тысяч деревьев

Депутат Мосгордумы в пресс-центре НСН отметил негативную тенденцию с сокращением озелененных территорий.

Депутат Московской городской Думы Магомет Яндиев в ходе пресс-конференции НСН «Москва 2030: мёртвый город без зелени?» рассказал о стремительном ухудшении ситуации с зелеными насаждениями в столице.

«В городе успешно идет строительство жилья. Площадь, отведенная под возведение зданий, увеличилась в два раза. Объем сдаваемых квадратных метров достиг рекордных пяти миллионов в год. Здорово и замечательно, что Москва строит хорошие и красивые дома. Но наблюдается и другая картина, вектор которой направлен в негативную сторону. Количество зеленых насаждений в Москве уменьшается. За последние три года в столице стало на 200 тысяч деревьев меньше. Это большая и серьезная проблема.

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В то же самое время нужно говорить об озелененных территориях – места, где деревья могут расти. Там тоже негативная тенденция. Эти площади решительно сокращаются. Москомархитектура не дает ответа на вопрос – что происходит с количеством озелененных территорий в Москве», - заявил он.

Экоактивисты называют ситуацию катастрофической и утверждают, что Москва стоит «на краю пропасти», за которым находится точка невозврата зеленого наполнения столицы.

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ТЕГИ:Пресс-центр НСН
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