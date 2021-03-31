Эколог сообщил, сколько миллионов деревьев не хватает Москве
Первый зампредседателя общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин призвал не высчитывать среднюю экологию в Новой Москве и в пределах МКАД.
Председатель экологического движения «Альянс зеленых», первый заместитель председателя общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин во время пресс-конференции НСН назвал норму зеленых насаждений на одного жителя города.
«ВОЗ установила норму зеленых насаждений на одного жителя города – примерно 50 кв. м. Нормальной считается ситуация, когда примерно 50-60 % города составляют зеленые насаждения. Если эта цифра менее 10%,то это катастрофическая ситуация, которая неизбежно будет вести к проблемам не только качества атмосферного воздуха, но и здоровью граждан. Норма крупных городов – более 20 кв. м.
Согласно официальным данным, в Москве 8,5 млн деревьев и свыше 8 млн кустарников. Москва имеет всего зеленых насаждений около 34 га – это около половины территории города. Это практически идеальное соотношение. Но как распределено это соотношение! Если мы берем территорию города вместе с Новой Москвой, то такие соотношения действительно есть. Но если мы посмотрим на территорию, которая считается основной Москвой, в пределах МКАД, то за 15 лет в результате застройки выпало около 700 га зеленых территорий. Нам не хватает 16 млн деревьев. А у нас идет не прирост, а падение!» - рассказал он.
Ранее председатель «Московского союза садоводов» Андрей Туманов в пресс-центре НСН резко раскритиковал работу городских властей с зелеными насаждениями. Он назвал столичную экосистему «тихим ужасом».
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