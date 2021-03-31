Эколог сообщил, сколько миллионов деревьев не хватает Москве

Председатель экологического движения «Альянс зеленых», первый заместитель председателя общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин во время пресс-конференции НСН назвал норму зеленых насаждений на одного жителя города.

«ВОЗ установила норму зеленых насаждений на одного жителя города – примерно 50 кв. м. Нормальной считается ситуация, когда примерно 50-60 % города составляют зеленые насаждения. Если эта цифра менее 10%,то это катастрофическая ситуация, которая неизбежно будет вести к проблемам не только качества атмосферного воздуха, но и здоровью граждан. Норма крупных городов – более 20 кв. м.