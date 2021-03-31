Эколог сообщил, сколько миллионов деревьев не хватает Москве

Первый зампредседателя общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин призвал не высчитывать среднюю экологию в Новой Москве и в пределах МКАД.

Председатель экологического движения «Альянс зеленых», первый заместитель председателя общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин во время пресс-конференции НСН назвал норму зеленых насаждений на одного жителя города.

«ВОЗ установила норму зеленых насаждений на одного жителя города – примерно 50 кв. м. Нормальной считается ситуация, когда примерно 50-60 % города составляют зеленые насаждения. Если эта цифра менее 10%,то это катастрофическая ситуация, которая неизбежно будет вести к проблемам не только качества атмосферного воздуха, но и здоровью граждан. Норма крупных городов – более 20 кв. м.

В Москве стало меньше на 200 тысяч деревьев

Согласно официальным данным, в Москве 8,5 млн деревьев и свыше 8 млн кустарников. Москва имеет всего зеленых насаждений около 34 га – это около половины территории города. Это практически идеальное соотношение. Но как распределено это соотношение! Если мы берем территорию города вместе с Новой Москвой, то такие соотношения действительно есть. Но если мы посмотрим на территорию, которая считается основной Москвой, в пределах МКАД, то за 15 лет в результате застройки выпало около 700 га зеленых территорий. Нам не хватает 16 млн деревьев. А у нас идет не прирост, а падение!» - рассказал он.

Ранее председатель «Московского союза садоводов» Андрей Туманов в пресс-центре НСН резко раскритиковал работу городских властей с зелеными насаждениями. Он назвал столичную экосистему «тихим ужасом».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-центр НСН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры