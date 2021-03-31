«Понатыкали деревьев!» Садовод возмутился отсутствием нормальной экосистемы в Москве

Председатель «Московского союза садоводов» Андрей Туманов в пресс-центре НСН резко раскритиковал работу городских властей с зелеными насаждениями. 

Российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель. Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в ходе пресс-конференции НСН назвал столичную экосистему «тихим ужасом».

«Уход в столице за зелеными насаждениями поставлен таким образом, что когда мы обучаем садовников, когда ведем работу с детьми, я всегда говорю – смотрите внимательно, как работают в Москве садовники, как сажают газоны, как обрезают деревья… И не в коем случае не повторяйте это! Это делается абсолютно не так, это делается неправильно! Хуже работы с зелеными насаждениями придумать нельзя. Чиновники считают экосистему по деревьям.

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Посадить дерево – только 5% успеха. За деревом нужно ухаживать. Опять же, какое дерево? Сейчас практически никто не выбирает стратегию посадок, какие деревья или кустарники сажать. "Понатыкать" – это не создать экосистему! Опиливание – тихий ужас! Любое растение тянет за собой шлейф. Там поселяются птицы – это дом. Там поселяются насекомые – это питание. Создание экосистемы и есть наша конечная цель, а не бездумное "тыкание" в землю деревьев», - заявил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН депутат Московской городской Думы Магомет Яндиев рассказал о стремительном ухудшении ситуации с зелеными насаждениями в столице. По его словам, за последние три года в столице стало меньше на 200 тысяч деревьев.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пресс-центр НСН
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