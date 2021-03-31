«Понатыкали деревьев!» Садовод возмутился отсутствием нормальной экосистемы в Москве
Председатель «Московского союза садоводов» Андрей Туманов в пресс-центре НСН резко раскритиковал работу городских властей с зелеными насаждениями.
Российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель. Председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в ходе пресс-конференции НСН назвал столичную экосистему «тихим ужасом».
«Уход в столице за зелеными насаждениями поставлен таким образом, что когда мы обучаем садовников, когда ведем работу с детьми, я всегда говорю – смотрите внимательно, как работают в Москве садовники, как сажают газоны, как обрезают деревья… И не в коем случае не повторяйте это! Это делается абсолютно не так, это делается неправильно! Хуже работы с зелеными насаждениями придумать нельзя. Чиновники считают экосистему по деревьям.
Посадить дерево – только 5% успеха. За деревом нужно ухаживать. Опять же, какое дерево? Сейчас практически никто не выбирает стратегию посадок, какие деревья или кустарники сажать. "Понатыкать" – это не создать экосистему! Опиливание – тихий ужас! Любое растение тянет за собой шлейф. Там поселяются птицы – это дом. Там поселяются насекомые – это питание. Создание экосистемы и есть наша конечная цель, а не бездумное "тыкание" в землю деревьев», - заявил он.
Ранее в ходе пресс-конференции НСН депутат Московской городской Думы Магомет Яндиев рассказал о стремительном ухудшении ситуации с зелеными насаждениями в столице. По его словам, за последние три года в столице стало меньше на 200 тысяч деревьев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+8 275 / сут.
Умерли
98 850+408 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 176 / сут.
- Самарец получил реальный срок за жестокое убийство котёнка
- «Яндекс» изменил свой логотип
- «Понатыкали деревьев!» Садовод возмутился отсутствием нормальной экосистемы в Москве
- СМИ: Бориса Шпигеля решили перевезти в больницу «Матросской Тишины»
- СМИ: На производстве трансформаторов в Великом Новгороде произошёл взрыв
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru