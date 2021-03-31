«Понатыкали деревьев!» Садовод возмутился отсутствием нормальной экосистемы в Москве

Посадить дерево – только 5% успеха. За деревом нужно ухаживать. Опять же, какое дерево? Сейчас практически никто не выбирает стратегию посадок, какие деревья или кустарники сажать. "Понатыкать" – это не создать экосистему! Опиливание – тихий ужас! Любое растение тянет за собой шлейф. Там поселяются птицы – это дом. Там поселяются насекомые – это питание. Создание экосистемы и есть наша конечная цель, а не бездумное "тыкание" в землю деревьев», - заявил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН депутат Московской городской Думы Магомет Яндиев рассказал о стремительном ухудшении ситуации с зелеными насаждениями в столице. По его словам, за последние три года в столице стало меньше на 200 тысяч деревьев.

