16.10.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новосте6й» состоится пресс-конференция на тему: «Массовые увольнения: проблему нехватки врачей в России решат мигранты»?

В Минздраве и Минтруде уверенны, что проблему дефицита врачебных кадров в России можно решить с помощью медиков из-за рубежа. По данным ведомств, в России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. Для решения этой проблемы Минтруд готов привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. В ведомствах полагают, что замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию. Стоит отметить, что борьба с нехваткой врачей началась еще в июле. Президент России Владимир Путин поручил до 1 декабря 2019 года подготовить предложения о возможности направления выпускников медицинских вузов на работу по распределению. Тем не менее, 2 октября стало известно, что в НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина девять врачей написали заявления об увольнении, пожаловавшись на травлю и проблемы с зарплатами. Вероятно, именно этот случай стал причиной для заявлений о дефиците кадров от Минтруда и Минздрава.

Откуда и на каких условиях будут привлечены врачи в Россию?

Действительно ли в России не хватает мед.персонала?

Не смогут ли выпускники 47 медицинских ВУЗов России компенсировать дефицит кадров?

Как сегодня живут и работают врачи?

Какие условия труда заставляют медиков массово увольняться?

Обо всем этом и многом другом расскажут участники пресс-конференции:

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко;

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин;

Приглашены:

Представитель онкологического центра им. Блохина;

Председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

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