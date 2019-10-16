Совфед: Дефицит врачебных кадров есть во всех странах мира!

В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новосте6й» проходит пресс-конференция на тему: «Массовые увольнения: проблему нехватки врачей в России решат мигранты»?

В Минздраве и Минтруде уверенны, что проблему дефицита врачебных кадров в России можно решить с помощью медиков из-за рубежа. По данным ведомств, в России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. Для решения этой проблемы Минтруд готов привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. В ведомствах полагают, что замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, что дефицит кадров знаком не только Российской медицине.

«Бывая за рубежом, я всегда задаю этот вопрос: “Существует ли дефицит кадров за границей?”. Можно сказать, что он есть. Предположим в Германии. Они восполняют его за счет иностранных граждан, потому что врачи из Германии едут в другие страны. В основном в Германии работают врачи из стран Европы, о чем говорят сами немцы. Опять же, если дальше приводить пример, то в той же Америке организовываются call-центры, которые находятся в Индии. Оказывают таким образом помощь именно по телефону. Таким образом, в Америке врачи высокооплачиваемые имеют больше времени», рассказала она.

Ранее сообщалось, что основной причиной массового увольнения врачей из городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле стал кадровый дефицит. Об этом рассказал завотделением хирургии учреждения Юрий Изотеев. Дефицит врачей по всей стране, а не только в отдельно взятой больнице, является прямым следствием низкой оплаты труда, рассказал в эфире НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. Повышение зарплат, по его словам, врачи видят только в отчётах руководства, в реальности же для достойного заработка приходится набирать работы сверх нормы. Кто не выдерживает — уходит, увеличивая тем самым нехватку медперсонала.



