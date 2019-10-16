«Лига защиты врачей»: В России будут лечить мигранты, которые не нужны в других странах!

В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» началась пресс-конференция на тему: «Массовые увольнения: проблему нехватки врачей в России решат мигранты»?

В Минздраве и Минтруде уверенны, что проблему дефицита врачебных кадров в России можно решить с помощью медиков из-за рубежа. По данным ведомств, в России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. Для решения этой проблемы Минтруд готов привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. В ведомствах полагают, что замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с НСН рассказал, какие мигранты займут места российских врачей, которые уйдут из профессии.

«Значит, что нас ожидает? Нас ожидает приток тех врачей, которые заранее знают, что они не могут адаптироваться в другой стране кроме России. Они не смогут адаптироваться не то что в Германии, они не смогут адаптироваться в Прибалтике. Тех соотечественников, которые из России эмигрировали в Восточную Европу и Прибалтику, их заменят другие специалисты. Средний уровень российского врача будет ниже, чем мировая практика. Тех врачей, которые уедут, тех врачей, которых посадят в тюрьму, тех врачей, которые уйдут из специальности, не выдержав этих условий труда, их заменят мигранты. И заменят те мигранты, которые не способны адаптироваться в Европе, в Америке и даже в Азии уже, в развитых странах. То есть, мы полностью представляем себя страной третьего мира», - заключил он.

Ранее фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков в эфире НСН сообщил, что к концу года в России может случится массовое увольнение врачей по всей стране.



