В России призвали платить врачам минимальную зарплату в 150 тысяч рублей

В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» началась пресс-конференция на тему: «Массовые увольнения: проблему нехватки врачей в России решат мигранты»?

В Минздраве и Минтруде уверенны, что проблему дефицита врачебных кадров в России можно решить с помощью медиков из-за рубежа. По данным ведомств, в России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. Для решения этой проблемы Минтруд готов привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. В ведомствах полагают, что замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию.

Тем не менее, 2 октября стало известно, что в НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина девять врачей написали заявления об увольнении, пожаловавшись на травлю и проблемы с зарплатами. Вероятно, именно этот случай стал причиной для заявлений о дефиците кадров от Минтруда и Минздрава.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с НСН назвал размер минимальной зарплаты врачей, которую они должны получать в России.

«В “майских указах” была нормальная цифра. Я считаю, что это должна быть не средняя зарплата. Нужно говорить о минимальной заработной плате, которая, я не знаю, наугад сейчас приблизительно из общих разговоров… менее 150 тысяч рублей в месяц – это зарплата, которая минимально дает возможность врачу существовать, кормить семью и повышать свой уровень образования», - заключил он.

Ранее руководитель московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди раскрыл зарплаты руководителей организации. Стилиди заявил, что каждый из семи его заместителей получает 220 тысяч рублей в месяц, тогда как врачи – от 160 до 300 тысяч рублей, а директор института – 180 тысяч рублей. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН призвал врачей онкоцентра вспомнить о своём предназначении и вернуться к лечению больных.



