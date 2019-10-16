Врачи выступили против потенциальных коллег-мигрантов

В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Массовые увольнения: проблему нехватки врачей в России решат мигранты»?

В Минздраве и Минтруде уверенны, что проблему дефицита врачебных кадров в России можно решить с помощью медиков из-за рубежа. По данным ведомств, в России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. Для решения этой проблемы Минтруд готов привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. В ведомствах полагают, что замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию.

Фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков в беседе с НСН выступил против привлечения мигрантов к работе в российской медицине.

«Я не считаю это все-таки реформами. Я считаю, что это грамотно спланированная диверсия. Когда сначала произошло массовое сокращение и увольнение медицинского персонала в больницах, на скорой помощи, в стационарах и поликлиниках. В том числе, врачей скорой помощи, которых уволили, после этого почему-то заговорили о дефиците кадров, начали уже говорить, что эмигранты приедут работать сюда. На скорой помощи, если кто не знает, очень много уволили, сократили количество врачей, заменив их медсёстрами», - заключил он.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с НСН сообщил, что в программы для иммигрантов в других странах устроены несколько иначе.







