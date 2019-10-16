Названы условия для медиков-иммигрантов для получения гражданства

В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Массовые увольнения: проблему нехватки врачей в России решат мигранты»?

В Минздраве и Минтруде уверенны, что проблему дефицита врачебных кадров в России можно решить с помощью медиков из-за рубежа. По данным ведомств, в России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. Для решения этой проблемы Минтруд готов привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. В ведомствах полагают, что замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, какие иностранные граждане могут воспользоваться упрощенной процедурой получения российского гражданства.

«Действительно в 2015 году был издан приказ Минтруда, который говорил о том, что иностранные граждане, имеющие медицинскую профессию, имеют право на упрощенный порядок оформления гражданства. Граждане, которые прожили на территории Российской Федерации в течение года и исполняли трудовую деятельность по этой профессии, имеют возможность без вида на жительство получить гражданство. Решит ли это проблему? Конечно, это не самоцель», - пояснила она.

Руководитель московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди раскрыл зарплаты руководителей организации. Стилиди заявил, что каждый из семи его заместителей получает 220 тысяч рублей в месяц, тогда как врачи – от 160 до 300 тысяч рублей, а директор института – 180 тысяч рублей. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН призвал врачей онкоцентра вспомнить о своём предназначении и вернуться к лечению больных.



