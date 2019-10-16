В Совфеде признали дефицит врачебных кадров в России

В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» началась пресс-конференция на тему: «Массовые увольнения: проблему нехватки врачей в России решат мигранты»?

В Минздраве и Минтруде уверенны, что проблему дефицита врачебных кадров в России можно решить с помощью медиков из-за рубежа. По данным ведомств, в России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. Для решения этой проблемы Минтруд готов привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. В ведомствах полагают, что замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике, Заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН подтвердила дефицит кадров в России.

«Дефицит кадров существует и существует не только в Российской Федерации, а во всем мире. Действительно, мы об этом знаем и из уст президента мы услышали достаточно ярко об этой ситуации. Дефицит кадров действительно разный. Если говорить, что мы слышим, что не хватает не только врачей, а и средних медицинских работников. Это достаточно большие цифры. Мысль о необходимости привлечения иностранных граждан… Зарубежный опыт показывает, что такая система существует во многих странах», - заключила она.

Ранее руководитель московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди раскрыл зарплаты руководителей организации. Стилиди заявил, что каждый из семи его заместителей получает 220 тысяч рублей в месяц, тогда как врачи – от 160 до 300 тысяч рублей, а директор института – 180 тысяч рублей. Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в эфире НСН призвал врачей онкоцентра вспомнить о своём предназначении и вернуться к лечению больных.



