«Лига защиты врачей» рассказала о различии медиков-иммигрантов в России и за рубежом

В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новосте6й» началась пресс-конференция на тему: «Массовые увольнения: проблему нехватки врачей в России решат мигранты»?

В Минздраве и Минтруде уверенны, что проблему дефицита врачебных кадров в России можно решить с помощью медиков из-за рубежа. По данным ведомств, в России остро не хватает онкологов, психиатров, ортопедов, окулистов, неврологов и многих других врачей. Для решения этой проблемы Минтруд готов привлечь иностранную рабочую силу — медикам из-за рубежа планируют выдавать паспорта РФ в упрощенном порядке. В ведомствах полагают, что замещение вакантных мест мигрантами поможет хотя бы временно разрешить сложившуюся ситуацию.

Тем не менее, 2 октября стало известно, что в НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина девять врачей написали заявления об увольнении, пожаловавшись на травлю и проблемы с зарплатами. Вероятно, именно этот случай стал причиной для заявлений о дефиците кадров от Минтруда и Минздрава.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с НСН сообщил, что в программы для иммигрантов в других странах устроены несколько иначе.

«Я ничего не имею против идеи привлечения зарубежных кадров. Но надо сказать, что во всем цивилизованном мире эти программы все-таки составлены несколько иначе. Там привлекаются наиболее сильные кадры из-за рубежа. Есть программа эмиграции в любой стране практически, которая позволяет в облегченном порядке приехать и натурализоваться иностранному гражданину, если он обладает особыми знаниями, опытом, профессией, необходимыми для данного государства. Но давайте говорить честно, в Россию не поедут те врачи, которые имеют возможность где-то обосноваться в развитом государстве», - заключил он.

Ранее руководитель московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди раскрыл зарплаты руководителей организации. Он заявил, что каждый из семи его заместителей получает 220 тысяч рублей в месяц, тогда как врачи – от 160 до 300 тысяч рублей, тогда как директор института – 180 тысяч рублей. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН назвал неутешительным средний размер оплаты врачей по стране.



