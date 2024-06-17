19.06.2024 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академик РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Григорьевича Онищенко на тему: «Малая чума и летний пик ковида: От чего необходимо защищаться россиянам?»
С начала весенне-летнего сезона 2024 года врачи всё чаще фиксируют случаи заражения туляремией, также известной как «малая чума». Болезнь сопровождается лихорадкой, интоксикацией и поражением лимфатических узлов. Это инфекционное заболевание может нанести серьезный вред здоровью и особенно опасно для любителей отдохнуть на природе. В этом году в Карелии выявили уже 42 случая заражения туляремией — это в 21 раз больше, чем во всех остальных частях страны. Обычно инфекцией заболевают всего два человека в регионе за год.
Не утихает также и ковид. Эксперты утверждают, что с одной стороны наблюдается снижение заболеваемости в целом — гриппом и ОРВИ, но с другой, продолжает увеличиваться заболеваемость ковидом и количество госпитализаций. В большей степени это связано, конечно, с распространением нового штамма. FLiRT в России начал распространяться с февраля.
В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:
- Как быстро распространяется туляремия?
- Кто находится в зоне риска в первую очередь?
- Почему происходят вспышки заболеваемости туляремией?
- Какова сегодня ситуация с ковидом в России?
- Каких заболеваний еще необходимо остерегаться россиянам летом?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало брифинга в 11:00
Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm
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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8