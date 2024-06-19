Онищенко призвал тщательно изучить виновный во вспышке ботулизма микроб
Врачи - молодцы, потому что они пока что не допустили ни одного смертельного случая от ботулизма, заявил НСН Геннадий Онищенко.
Врачи и технологи должны очень тщательно изучить возбудитель ботулизма, который обнаружили в готовых салатах, сказал в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.
«В данном случае нужно докопаться до истины. Нужно понять, какой из подтипов возбудителя был в этом салате. Нам с врачами, технологами нужно взять на контроль технологию вакуумной упаковки. Может быть, придется запретить какие-то продукты в вакууме. Я не знаю всех нарушений, которые выявили в этом деле, но слышал про то, что производители сами писали на своих упаковках, что продукт может храниться чуть ли не при 20 градусах. Это просто бред», - сказал собеседник НСН.
По его словам, бактерию, вызывающую отравление ботулотоксином, могли применять в качестве биологического оружия.
«Врачи молодцы, потому что они пока что не допустили ни одного смертельного случая. Это очень сложно. Ботулотоксин стоит в перечне естественных микробов, которые могут быть использованы в био-терроризме. Признаки этого были: резкий рост числа пострадавших, тяжесть течения», - заключил эксперт.
Ранее в России число пациентов с подозрением на ботулизм увеличилось до 149, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Футболист Паршивлюк завершил карьеру и стал тренером «Динамо»
- Группа «ПилОт» выпустила новый трек «Провода»
- СМИ: ЕС введет санкции против певицы Полины Гагариной
- Плантацию конопли и опиумного мака обнаружили в Херсонской области
- Путин: Договор с КНДР предусматривает взаимную помощь в случае агрессии
- Над Белгородской областью сбили два украинских дрона
- В доме в центре Москвы упал лифт
- СМИ: Чулпан Хаматову уволили из Нового Рижского театра
- Матвиенко поручила подготовить решение о приостановке участия РФ в деятельности ПА ОБСЕ
- В Краснодарском крае автомобиль врезался в здание аптеки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru