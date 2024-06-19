Онищенко призвал тщательно изучить виновный во вспышке ботулизма микроб

Врачи - молодцы, потому что они пока что не допустили ни одного смертельного случая от ботулизма, заявил НСН Геннадий Онищенко.

Врачи и технологи должны очень тщательно изучить возбудитель ботулизма, который обнаружили в готовых салатах, сказал в пресс-центре НСН заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

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«В данном случае нужно докопаться до истины. Нужно понять, какой из подтипов возбудителя был в этом салате. Нам с врачами, технологами нужно взять на контроль технологию вакуумной упаковки. Может быть, придется запретить какие-то продукты в вакууме. Я не знаю всех нарушений, которые выявили в этом деле, но слышал про то, что производители сами писали на своих упаковках, что продукт может храниться чуть ли не при 20 градусах. Это просто бред», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, бактерию, вызывающую отравление ботулотоксином, могли применять в качестве биологического оружия.

«Врачи молодцы, потому что они пока что не допустили ни одного смертельного случая. Это очень сложно. Ботулотоксин стоит в перечне естественных микробов, которые могут быть использованы в био-терроризме. Признаки этого были: резкий рост числа пострадавших, тяжесть течения», - заключил эксперт.

Ранее в России число пациентов с подозрением на ботулизм увеличилось до 149, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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