«По всему северному полушарию!» Онищенко назвал симптомы туляремии
19 июня 202411:21
Александра Веснина
Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что туляремия отличается тяжелым течением заболевания.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что туляремия, также известная как «малая чума», распространена на всех континентах северного полушария.
«Особенностью этого заболевания является то, что оно распространено на всех континентах северного полушария. При этом заболевании наблюдаются очень высокая температура и тяжелое течение заболевания. Начинается туляремия остро, с внезапного подъема температуры до 38-40 градусов. Чуть позже добавляются головная боль и головокружение, болят мышцы и поясничная область, наблюдаются потеря аппетита и рвота. Полный набор интоксикации», - сказал собеседник НСН.
Ранее Онищенко рассказал ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Ярославская, Тверская, Московская и Костромская области считаются эндемичными по клещевому энцефалиту. Врач-эпидемиолог призвал быть внимательнее на данных территориях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru