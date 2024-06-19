«По всему северному полушарию!» Онищенко назвал симптомы туляремии

Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что туляремия отличается тяжелым течением заболевания.



Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что туляремия, также известная как «малая чума», распространена на всех континентах северного полушария.

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«Особенностью этого заболевания является то, что оно распространено на всех континентах северного полушария. При этом заболевании наблюдаются очень высокая температура и тяжелое течение заболевания. Начинается туляремия остро, с внезапного подъема температуры до 38-40 градусов. Чуть позже добавляются головная боль и головокружение, болят мышцы и поясничная область, наблюдаются потеря аппетита и рвота. Полный набор интоксикации», - сказал собеседник НСН.

Ранее Онищенко рассказал ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Ярославская, Тверская, Московская и Костромская области считаются эндемичными по клещевому энцефалиту. Врач-эпидемиолог призвал быть внимательнее на данных территориях.

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ФОТО: НСН
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