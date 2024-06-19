«Скоро разучатся готовить»: Онищенко осудил доставку еды на фоне вспышки ботулизма

Геннадий Онищенко заявил НСН, что через фастфуд населению России навязывается несвойственная ему культуру.

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что доставки продукты подсаживают подрастающее поколение на фастфуд.

Правила производства продуктов в вакууме могут ужесточить
«Мои познания в кулинарии - поставить чайник и нагреть его, это моё высшее достижение. Скоро такими же станут все наши женщины. Доставка - это удобно, это хорошо, но через этот фастфуд мы навязываем нашему населению несвойственную ему культуру. Мы рекламируем и подсаживаем наше подрастающее поколение на мусорную еду. Сегодня в переработке пищевых продуктов идет настоящая революция. Я вот назвал один из вариантов - вакуумирование. Сегодня современные технологии позволяют фракционировать продукты питания», - сказал собеседник НСН.

Ранее Онищенко, говоря о массовых случаях заболевания ботулизмом в России, заявил «Радиоточке НСН», что врачи и технологи должны очень тщательно изучить возбудитель ботулизма, который обнаружили в готовых салатах.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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