«Скоро разучатся готовить»: Онищенко осудил доставку еды на фоне вспышки ботулизма
19 июня 202411:53
Александра Веснина
Геннадий Онищенко заявил НСН, что через фастфуд населению России навязывается несвойственная ему культуру.
Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что доставки продукты подсаживают подрастающее поколение на фастфуд.
«Мои познания в кулинарии - поставить чайник и нагреть его, это моё высшее достижение. Скоро такими же станут все наши женщины. Доставка - это удобно, это хорошо, но через этот фастфуд мы навязываем нашему населению несвойственную ему культуру. Мы рекламируем и подсаживаем наше подрастающее поколение на мусорную еду. Сегодня в переработке пищевых продуктов идет настоящая революция. Я вот назвал один из вариантов - вакуумирование. Сегодня современные технологии позволяют фракционировать продукты питания», - сказал собеседник НСН.
Ранее Онищенко, говоря о массовых случаях заболевания ботулизмом в России, заявил «Радиоточке НСН», что врачи и технологи должны очень тщательно изучить возбудитель ботулизма, который обнаружили в готовых салатах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru