25.12.2024 в 11.00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Лисьи глазки и козьи подбородки: Главные тренды 2024 года»

В 2024 году клиники и бьюти салоны показали рекордный рост выручки. К концу этого года во всей российской бьюти-индустрии самый заметный рост выручки — на 50–60% — показали клиники медицинской косметологии, а также салоны массажа и эпиляции. По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), количество проведенных операций по всему миру увеличивается ежегодно на 5–10%. Самыми востребованными в мире считаются операции по увеличению груди, следом идет ринопластика, на третьем месте — подтяжка лица. При этом ценны на них с каждым годом только растут. Пластические хирурги уже предупредили о подорожании услуг, заявив, что цены могут увеличиться на 20%.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как изменились цены на пластическую хирургию и косметологию в 2024 году?

Как сильно подорожает красота в 2025 году?

Какие самые популярные за год были пластические операции и косметологические процедуры?

Как меняются технологии в индустрии красоты и что ожидать в 2025?

Как изменился возраст пациента, прибегающего к услугам косметологов и пластических хирургов?

Что любят чаще всего менять в себе звезды шоу бизнеса?

Как санкции сказались на развитии отрасли?

Участники пресс-конференции:

Пахилин Дмитрий, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов;

член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов; Анчикова Екатерина, член Российского общества дерматовенерологов и косметологов

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



