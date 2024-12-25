«Сохранить эмоции»: Косметолог рассказала, как поменялись требования женщин к ботоксу
Екатерина Анчикова заявила НСН, что самые популярные процедуры сегодня – это ботокс в лоб, нижнюю часть лица и шею.
Современные женщины избавляются от морщин на лице с помощью ботокса, но при этом хотят сохранить эмоциональность, заявила член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Екатерина Анчикова в пресс-центре НСН.
«Самая распространенная инъекционная терапия – это ботокс, препарат, который расслабляет мышечную активность. Раньше пациенты хотели просто, чтобы лоб не двигался, зафиксировать его. А сейчас все хотят сохранить эмоциональность, но чтобы не было никаких морщин. Конечно, это усложняет работу косметологов. Среди популярных процедур в этом смысле не только лоб, но и нижняя часть лица и шея», - рассказала она.
По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), количество проведенных операций по всему миру увеличивается ежегодно на 5–10%. Самыми востребованными в мире считаются операции по увеличению груди, следом идет ринопластика, на третьем месте — подтяжка лица. При этом цены на них с каждым годом только растут. Пластические хирурги уже предупредили о подорожании услуг, заявив, что цены могут увеличиться на 20%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru