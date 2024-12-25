«Не гнаться за низкой ценой»: Россиян предупредили о «серых» косметологах
Екатерина Анчикова заявила НСН, что сегодня любой человек может пройти курсы за два месяца и предлагать свои косметологические услуги в интернете.
Дешевые косметологические процедуры могут обернуться большими проблемами для здоровья пациента, лучше выбирать проверенные клиники, заявила член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Екатерина Анчикова в пресс-центре НСН.
«Очень большую конкуренцию сегодня составляет серая косметология, которая набирает обороты. Если мы зайдем на серьезные площадки, там будут предложения на ботокс за четыре-пять тысяч рублей. Это говорит о том, что там используются странные препараты и далеко не врачи. Любой человек может пройти курсы за два месяца и потом предлагать вот такие услуги. Весь интернет завален последствиями неправильных услуг, которые оказывали не специалисты. Поэтому не надо гнаться за дешевизной, лучше на колбасе сэкономьте. Нужен грамотный врач, клиника с документами, лицензиями, чтобы были гарантии. Не надо вестись на дешевые акции и предложения, так можно навредить себе на всю жизнь», - рассказала она.
В Москве девушки отказываются от больших губ в пользу натуральных, но в регионах это до сих пор признак успешности, заявила ранее член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Екатерина Анчикова в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru