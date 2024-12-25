«Дефицита нет»: Санкции увеличили цены на косметологические услуги на 20%

Алена Шабанова заявила НСН, что санкции привели к росту цен за закупочные материалы в сфере косметологии, но сейчас на рынке все больше появляется аналогов из РФ. 

Санкции привели к росту цен за закупочные материалы в сфере косметологии, но речи о дефиците не идет, а российские производители набирают обороты, заявила врач-дерматолог, косметолог Алена Шабанова в пресс-центре НСН.

«Санкции отразились на пластической хирургии и косметологии, так как препараты зачастую импортные. В среднем закупочные цены выросли на 20%, поэтому для конечного потребителя это такой же рост цен. Но в целом мы не испытываем дефицита, есть продукты альтернативные, какие-то другие компании стали лидерами, российские продукты вышли на рынок активно», - рассказала она.

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С ней согласился член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин, который отметил, что в сфере пластической хирургии импортозамещение идет большими темпами.

«Сегодня много российских компаний, которые стали больше и лучше производить материалы. Хирургам важны инструменты, сейчас они появились российского производства, также есть российские аппараты, которые активно используются во время операций. Индустрия медицинского оборудования в России набирает обороты, большое количество производителей сегодня, которые развиваются и предлагают различные аналоги», - добавил он.

В Москве девушки отказываются от больших губ в пользу натуральных, но в регионах это до сих пор признак успешности, заявила ранее член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Екатерина Анчикова в пресс-центре НСН.

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ФОТО: ТАСС / dpa
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