«Дефицита нет»: Санкции увеличили цены на косметологические услуги на 20%

Санкции привели к росту цен за закупочные материалы в сфере косметологии, но речи о дефиците не идет, а российские производители набирают обороты, заявила врач-дерматолог, косметолог Алена Шабанова в пресс-центре НСН.

«Санкции отразились на пластической хирургии и косметологии, так как препараты зачастую импортные. В среднем закупочные цены выросли на 20%, поэтому для конечного потребителя это такой же рост цен. Но в целом мы не испытываем дефицита, есть продукты альтернативные, какие-то другие компании стали лидерами, российские продукты вышли на рынок активно», - рассказала она.