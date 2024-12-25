«Без грустного лица»: Пластический хирург объяснил популярность «лисьих глазок»

Избыточные складки на верхнем веке делают лицо грустным, а приподнятые уголки позволяют это исправить, заявил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре НСН.

«Сегодня очень хорошо развита эстетическая медицина, много аппаратных методов. Более 40 лет проводят подтяжки кожи лица, с этого все и начиналось. Сегодня к нам иногда обращаются и молодые пациентки, которым не нравится форма глаза, избыточная складка на верхнем веке. Такая форма глаз делает лицо более грустным и печальным. Чтобы устранить печальный образ, мы предлагаем операции, которые способны скорректировать форму глаза, сохранить миндалевидную форму, при этом приподнять наружные уголки и придать необычную форму глаз. Это больше всего подходит молодым девушкам», - отметил он.

По данным Международного общества эстетической пластической хирургии (ISAPS), количество проведенных операций по всему миру увеличивается ежегодно на 5–10%. Самыми востребованными в мире считаются операции по увеличению груди, следом идет ринопластика, на третьем месте — подтяжка лица. При этом цены на них с каждым годом только растут. Пластические хирурги уже предупредили о подорожании услуг, заявив, что цены могут увеличиться на 20%.

