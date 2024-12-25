«Риски есть всегда»: Пластический хирург о причинах потери зрения при операции

Риски осложнений серьезного уровня есть в рамках любой пластической операции, заявил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре НСН. Он прокомментировал ситуацию с потерей зрения, которая недавно произошла в столице.

«Любая процедура всегда имеет определенный риск. Можно ослепнуть не только после блефаропластики, нежелательные последствия могут произойти в любой операции. Это может быть не только у хирурга, это возможно и у врачей любых, ведь идет вмешательство в организм. Мы выстраиваем стандарты работы, предупреждаем такие ситуации и негативные сценарии. Если какая-то ситуация происходит в клинике, сложно оценить, по какой причине пациентка потеряла зрение. Обычно в клинике существует ведущий хирург, который берет на себя ответственность перед руководством клиники. Опытный хирург должен включиться в операцию, если какая-то нестандартная ситуация. Бывает так, что пациент сам отказывается от наблюдения после операции. В таком случае врач ничего не может сделать», - рассказал он.

Замоскворецкий суд Москвы ранее поместил пластического хирурга Екатерину Лонскую под домашний арест. Это решение было принято в связи с тем, что после ее операции по блефаропластике у Инны Бороды, супруги президента Федерации еврейских общин России, почти полностью пропало зрение.

Инна Борода обратилась в московскую клинику для проведения операции, после которой ей требовалось два дня на восстановление. Однако она пролежала в больнице неделю и в результате потеряла зрение. Впоследствии она поехала в Италию, где зрение удалось частично восстановить, но сейчас она видит только одним глазом, и его острота составляет 30%.

