«Показатель успешности»: В каких регионах сохранился тренд на большие губы

В Москве девушки отказываются от больших губ в пользу натуральных, но в регионах это до сих пор признак успешности, заявила член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Екатерина Анчикова в пресс-центре НСН.

«Если девочка приехала в большой город из периферии, ей надо максимально продемонстрировать свои возможности, в том числе финансовые. В глубинке до сих пор есть такой показатель, если ты с губами внушительными, это показатель твоей успешности. Хотя этот тренд уже уходит, он в Москве был более 15 лет назад. Сейчас это остается в регионах, на Кавказе это очень популярно – Махачкала, Грозный. Там менталитет очень отличается. В Москве уже тренд на натуральность во всех аспектах. Губы в Москве все хотят натуральные, чтобы никто никогда не догадался. Большие губы еще привлекают молодежь до 25 лет, а если брать разумный возраст, там уже мозги встают на место», - отметила она.

Современные женщины избавляются от морщин на лице с помощью ботокса, но при этом хотят сохранить эмоциональность, заявила ранее член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Екатерина Анчикова в пресс-центре НСН.

