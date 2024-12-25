Пластический хирург заявил, что «эльфийские ушки» невозможно исправить
Дмитрий Пахилин заявил НСН, что эльфийские ушки приводят к деформации, которую при желании уже нельзя исправить.
Врачи отказывают пациентам, которые приходят «за эльфийскими ушами», так как тренд пройдет, а деформацию будет уже нельзя не исправить без последствий, заявил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре НСН.
«Операции по устранению лопоухости сегодня считаются достаточно простыми. А что касается эльфийских ушек, это такой тренд, который приводит к деформации ушной раковины. Если сформировать эльфийские ушки хирургическим путем, любая операция несет риск осложнений, включая постоянные воспаления. Данная форма подходит молодым людям при определенных условиях, человек растет, приходит на какую-то, например, руководящую должность, а у него эльфийские ушки... Исправить их практически невозможно, все равно есть деформация. Года два-три назад ко мне регулярно обращались с таким запросом, но я отказывал», - рассказал врач.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru