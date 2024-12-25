«Пожить в образе»: Пластический хирург призвал женщин сначала обращаться к косметологам
Дмитрий Пахилин заявил НСН, что любые изменения во внешности должны происходить постепенно, чтобы человек привык к новому образу.
Любые нестандартные изменения во внешности будет психологически сложно принять, даже если человек сам этого хочет, заявил член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин в пресс-центре НСН.
«Пациенты стремятся сохранить свою естественную внешность, чаще всего мы возвращаем внешность, которая была до возрастных изменений. Чаще всего мы придерживаемся цели сохранить лицо человека, его харизму, потому что человеку проще это принять. Когда пациенты приходят с необычным запросом, надо сначала смоделировать этот образ у косметологов, у визажистов, пожить в этом образе. Это поможет понять, сможет ли человек принять этот образ. Нельзя идти сразу к хирургу и решаться на такие серьезные изменения во внешности. Человеку проще принять таким, какой он был раньше, допустим»,- рассказал он.
Современные женщины избавляются от морщин на лице с помощью ботокса, но при этом хотят сохранить эмоциональность, заявила ранее член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Екатерина Анчикова в пресс-центре НСН.
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