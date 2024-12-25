«Запрос на естественность»: Врач назвала главные тренды в косметологии на 2025 год

В косметологии в 2025 году сохранится тренд на естественность и индивидуальность, заявила врач-дерматолог, косметолог Алена Шабанова в пресс-центре НСН.

«Сегодня активно прослеживается запрос на естественность. Мы хотим быть красивыми, молодыми, подтянутыми, но без избыточных объемов. Поэтому тренды в косметологии на 2024-2025 - это работа с качеством кожи, но препаратами, которые в своем составе не содержат гиалоурановую кислоту. Тренд на аппаратную косметологию набирает обороты, потому что мы незначительно меняем лица. Что касается лисьих глаз, я это категорически отрицаю, потому что это тренд, который не выглядит естественным. Мы все-таки врачи. Что касается губ, пациенты не приходят сегодня с картинкой, потому что пришло понимание к людям, что все мы особенные. Важно подчеркнуть свою индивидуальность и сохранить естественность», - рассказала она.

Современные женщины избавляются от морщин на лице с помощью ботокса, но при этом хотят сохранить эмоциональность, заявила ранее член Российского общества дерматовенерологов и косметологов Екатерина Анчикова в пресс-центре НСН.

