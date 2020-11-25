Линда: презентация альбома и жизнь в пандемию

27.11.2020 в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция певицы Линды, посвященная выходу нового альбома и жизни певицы в пандемию.

25 сентября вышел в свет новый альбом Линды «ДНК Мира». Альбом мгновенно попал на первые строчки чартов основных электронных площадок в сети и получил отличные отзывы поклонников. 28 ноября в Москве, в условиях всех ограничительных мер состоится большой сольный концерт Линды, на котором прозвучит несколько песен с нового альбома. К сожалению, полноценную концертную презентацию альбома в Москве и Петербурге пришлось перенести на апрель 2021 года, т.к. воплотить на сцене всё задуманное в условиях ограничений стало невозможным. Уникальный музыкальный стиль и самобытность Линды стали её визитной карточкой и сделали одной из самых популярных поп-исполнительниц России.

В ходе пресс-конференции, Линда подробно расскажет о предстоящем концерте и вышедшем новом альбоме «ДНК Мира», а также ответит на вопросы журналистов.

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

АДРЕС ПРОВЕДЕНИЯ: Москва ул. Народного Ополчения д.39 к.2

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)



