«Для моральной стабильности». Линда объяснила, зачем готовит сольный концерт

«Никакой выгоды нет. Я делаю это для какой-то моральной стабильности. Это наша жизнь, это необходимо. Это заряд и подпитка для моей эмоциональной стабильности. Финансы здесь не играют роли. В своем творчестве мне важно писать о том, что я проживаю или прожила, чем делать какой-то коммерческий продукт, халтурку, на которой можно заработать. Это мертвая эмоция, быстро и скоротечно. Мне это не нужно», - заявила она.

Ранее в пресс-центре НСН Линда объяснила, как на ней сказалась самоизоляция и другие ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. По словам певицы, она не скучает по аплодисментам, ей гораздо более важен непосредственно творческий процесс.

