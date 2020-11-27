«Для моральной стабильности». Линда объяснила, зачем готовит сольный концерт
Певица Линда рассказала, что предстоящее выступление не принесет ей никакой выгоды.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция певицы Линды, посвященная выходу нового альбома и жизни певицы в пандемию.
28 ноября в Москве, в условиях всех ограничительных мер состоится большой сольный концерт Линды, на котором прозвучит несколько песен с нового альбома.
«Никакой выгоды нет. Я делаю это для какой-то моральной стабильности. Это наша жизнь, это необходимо. Это заряд и подпитка для моей эмоциональной стабильности. Финансы здесь не играют роли. В своем творчестве мне важно писать о том, что я проживаю или прожила, чем делать какой-то коммерческий продукт, халтурку, на которой можно заработать. Это мертвая эмоция, быстро и скоротечно. Мне это не нужно», - заявила она.
Ранее в пресс-центре НСН Линда объяснила, как на ней сказалась самоизоляция и другие ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. По словам певицы, она не скучает по аплодисментам, ей гораздо более важен непосредственно творческий процесс.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 543 / сут.
Умерли
38 558+496 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+26 682 / сут.
- Лукашенко заявил о готовности помочь Польше в лечении заболевших COVID-19
- Названы правила поведения после прививки от коронавируса
- Ростех сообщил о «суровых» испытаниях уникального плавающего танка «Спрут»
- Сожителей заболевших COVID-19 в Москве будут тестировать дважды
- Разработчики вакцины «Вектор» назвали сроки формирования иммунитета к коронавирусу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru