«Терапевтический шок». Линда рассказала как на нее повлияла пандемия

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция певицы Линды, посвященная выходу нового альбома и жизни певицы в пандемию.

«Это терапевтический шок. Нужно уметь адаптироваться, если есть любимое дело, ты себя ему отдаешь. Ты не сможешь изолировать себя от любви. Коронавирус и вся эта ситуация принуждает тебя менять и переосмысливать жизненные приоритеты, это закаляет по-своему. Вся эта бытовая мишура уходит на второй план. Самоизоляция дает повод для размышлений. Есть любовь и душа, об этом стоит думать», - рассказала певица.

25 сентября вышел в свет новый альбом Линды «ДНК Мира». Альбом мгновенно попал на первые строчки чартов основных электронных площадок в сети и получил отличные отзывы поклонников.

