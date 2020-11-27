«Терапевтический шок». Линда рассказала как на нее повлияла пандемия
В пресс-центре НСН певица Линда рассказала, что самоизоляция дает ей повод для размышлений на тему любви.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция певицы Линды, посвященная выходу нового альбома и жизни певицы в пандемию.
«Это терапевтический шок. Нужно уметь адаптироваться, если есть любимое дело, ты себя ему отдаешь. Ты не сможешь изолировать себя от любви. Коронавирус и вся эта ситуация принуждает тебя менять и переосмысливать жизненные приоритеты, это закаляет по-своему. Вся эта бытовая мишура уходит на второй план. Самоизоляция дает повод для размышлений. Есть любовь и душа, об этом стоит думать», - рассказала певица.
25 сентября вышел в свет новый альбом Линды «ДНК Мира». Альбом мгновенно попал на первые строчки чартов основных электронных площадок в сети и получил отличные отзывы поклонников.
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