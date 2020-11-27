Линда: Я не скучаю по аплодисментам

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция певицы Линды, посвященная выходу нового альбома и жизни певицы в пандемию.

«У меня нет ощущения, что все оборвалось. Мне важно мое творчество, чтобы оно было услышано и обсуждаемо. Есть какое-то общение, пусть дистанционное. Самое сложное в жизни – это познать себя. Эти аплодисменты не особо нужны, даже когда они есть. Я по ним совершенно не скучаю. Это совершенно не важно. Наши эмоции связаны с творчеством, музыкой, а это бесконечные темы», - рассказала она.

Ранее Линда назвала пандемию коронавируса терапевтическим шоком и призвала в самоизоляции задуматься о любви и душе.

