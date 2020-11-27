Линда: Я не скучаю по аплодисментам
В пресс-центре НСН певица Линда объяснила, как на ней сказалось отсутствие концертной деятельности.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция певицы Линды, посвященная выходу нового альбома и жизни певицы в пандемию.
«У меня нет ощущения, что все оборвалось. Мне важно мое творчество, чтобы оно было услышано и обсуждаемо. Есть какое-то общение, пусть дистанционное. Самое сложное в жизни – это познать себя. Эти аплодисменты не особо нужны, даже когда они есть. Я по ним совершенно не скучаю. Это совершенно не важно. Наши эмоции связаны с творчеством, музыкой, а это бесконечные темы», - рассказала она.
Ранее Линда назвала пандемию коронавируса терапевтическим шоком и призвала в самоизоляции задуматься о любви и душе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+27 543 / сут.
Умерли
38 558+496 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+26 682 / сут.
- Названы правила поведения после прививки от коронавируса
- Ростех сообщил о «суровых» испытаниях уникального плавающего танка «Спрут»
- Сожителей заболевших COVID-19 в Москве будут тестировать дважды
- Разработчики вакцины «Вектор» назвали сроки формирования иммунитета к коронавирусу
- Вакцина «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот 10 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru