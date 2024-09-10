11.09.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг начальника Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по г. Москве полковника полиции Александра Романенко на тему: «Кражи и взломы. Как обезопасить жилище после дачного сезона»

Согласно статистике МВД России, за три месяца 2024 года в стране зарегистрировано 4316 краж с проникновением. При этом самый опасный сезон еще впереди: как показало время, именно по завершении летнего периода, когда многие хозяева загородных резиденций уезжают в город, и происходят кражи и взломы. Не лучше статистика и зимой: например, страховые компании подсчитали, что количество краж с дачных участков зимой 2023 года возросло на 40%.

Какова статистика взломов дачных участков?

Что чаще всего становится наживой для грабителей?

Как грабители узнают о том, что дома нет хозяев?

Как защитить свое жилье в осенне-зимний период?

Как поставить коттедж на централизованную охрану?

Каковы действия сотрудников вневедомственной охраны, если сработала сигнализация в охраняемом загородном доме?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

