Сигнализация и охрана: В Росгвардии рассказали о защите дачных участков от взлома

«Защититься от краж на 100% можно только благодаря постановке дачного жилья под охрану на пульт местной охраны. С начала создания Росгвардии ни одной кражи на охраняемых нами объектах не допущено. На мой взгляд, это единственный гарантированный способ предотвратить кражу. Нужно обратиться в отдел местной охраны, находящийся на территории обслуживания вашего участка, оставить заявку, после чего приедет технический специалист, который изучит объект и даст рекомендации. Создается акт, в котором всё прописывается, а затем клиент сам для себя определяет, что ему нужно и какие у него финансовые возможности. Затем заключаем договор и ставим объект под охрану», - рассказал он.

Как добавил собеседник НСН, видеонаблюдение на даче не гарантируют полной безопасности.

«Камеры от происшествия не спасут, потому что их наличие не даст возможность получения сигнала к нам на пульт централизованной охраны и скорейшего прибытия группы задержания. Да, камеры помогут в дальнейшем, при расследовании и задержании правонарушителя. Если мы говорим о предотвращении преступления, то поможет сигнализация, которая сработает при попытке проникновения на объект и мы сразу получим сигнал», - заключил Романенко.

Ранее сообщалось, что преступники, планируя кражу, могут отслеживать местонахождение владельца дачи в соцсетях и изучать содержание почтовых ящиков, напоминает «Радиоточка НСН».

