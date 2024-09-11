Сигнализация и охрана: В Росгвардии рассказали о защите дачных участков от взлома
Камеры видеонаблюдения без дополнительной охранной системы не помогут защитить дачу от краж, рассказал НСН Александра Романенко.
Постановка дачного участка под охрану поможет избежать краж, сообщил в пресс-центре НСН начальник Управления вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве полковника полиции Александра Романенко.
«Защититься от краж на 100% можно только благодаря постановке дачного жилья под охрану на пульт местной охраны. С начала создания Росгвардии ни одной кражи на охраняемых нами объектах не допущено. На мой взгляд, это единственный гарантированный способ предотвратить кражу. Нужно обратиться в отдел местной охраны, находящийся на территории обслуживания вашего участка, оставить заявку, после чего приедет технический специалист, который изучит объект и даст рекомендации. Создается акт, в котором всё прописывается, а затем клиент сам для себя определяет, что ему нужно и какие у него финансовые возможности. Затем заключаем договор и ставим объект под охрану», - рассказал он.
Как добавил собеседник НСН, видеонаблюдение на даче не гарантируют полной безопасности.
«Камеры от происшествия не спасут, потому что их наличие не даст возможность получения сигнала к нам на пульт централизованной охраны и скорейшего прибытия группы задержания. Да, камеры помогут в дальнейшем, при расследовании и задержании правонарушителя. Если мы говорим о предотвращении преступления, то поможет сигнализация, которая сработает при попытке проникновения на объект и мы сразу получим сигнал», - заключил Романенко.
Ранее сообщалось, что преступники, планируя кражу, могут отслеживать местонахождение владельца дачи в соцсетях и изучать содержание почтовых ящиков, напоминает «Радиоточка НСН».
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